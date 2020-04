Gat in Vlaamse begroting tien keer groter

Geen 436 miljoen euro, maar 4,1 miljard. Het gat in de begroting waar de Vlaamse regering mee zit,valt maar liefst tien keer groter uit dan gepland. De grote oorzaak is uiteraard de coronacrisis. Alleen al de maatregelen die de Vlaamse ploeg nam om de nefaste gevolgen ervan af te remmen – zoals de hinderpremie van 4.000 euro voor alle zaken die de deuren moesten sluiten – kosten 2,5 miljard, blijkt uit de begrotingscontrole die vrijdag werd uitgevoerd. Daarnaast zorgt de lagere economische groei ook voor 1 miljard euro minder inkomsten. De kans dat de rekening nog een pak hoger uitvalt, is vrij groot. Een begroting in evenwicht wordt zo voor de Vlaamse regering een verre droom. Maar begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) wil zich nog geen zorgen maken over hoe de rekening zal worden betaald. “Als een samenleving zo onder druk staat, is het niet het moment om te kijken naar besparingen. Maar het is natuurlijk zo helder als pompwater dat we dat vroeg of laat moeten gaan doen”, klonk het. (fem)