Op de valreep werden vrijdag aanbevelingen geformuleerd door Sciensano.

Nu zowel bewoners als zorgpersoneel van woonzorgcentra getest worden op covid-19, is de verwachting dat ook een deel van het zorgpersoneel positief zal testen. Onder meer zorgkoepel Zorgnet-Icuro vroeg de voorbije dagen duidelijkheid of dit personeel nog aan het werk mag blijven of niet. Daarover bracht Scien­sano vrijdagavond laat duidelijkheid.

In de aanbevelingen staat dat zorgpersoneel zonder symptomen dat toch positief test, zeven dagen in thuisisolatie moet blijven. ‘Indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is, kan de persoon voortwerken mits het dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een covid-afdeling’, staat in de aanbevelingen te lezen.

Indien het personeelslid nadien toch symptomen ontwikkelt, gelden dezelfde strengere richtlijnen als voor zorgpersoneel dat zowel positief test als meteen symptomen vertoont.

Dat zorgpersoneel moet minstens zeven dagen in thuisisolatie blijven, minstens drie dagen koortsvrij zijn en er moet een duidelijke verbetering zijn van de ademhalingssymptomen. Het personeelslid moet bij terugkeer naar het werk ‘te allen tijde een chirurgisch masker dragen tot de symptomen volledig zijn verdwenen en dit ten minste veertien dagen na het optreden van de symptomen’.

Olivier Remy, vakbondssecretaris van ACV Puls, vindt dit alvast een stap in de goede richting. ‘In gewone tijden zouden we deze aanbevelingen uiteraard onaanvaardbaar vinden, want ziek is ziek’, zegt Remy. ‘Maar in deze uitzonderlijke context is dit werkbaar. We willen echter nog graag, in overleg met minister Wouter Beke (CD&V), verder verfijnen. Indien een voorziening niet over een covid-afdeling beschikt, vragen we dat personeelsleden mogen thuis blijven. Ook vragen we dat personeel van andere voorzieningen of van het leger kan bijspringen in geval van een personeelstekort.’