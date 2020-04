Geen enkel land moest, in verhouding tot het aantal inwoners, in één dag zoveel covid-19-doden melden als België. Wat is er aan de hand?

Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We gaan de cijfers van vandaag presenteren’, stak Steven Van Gucht, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Corona de dagelijkse persconferentie ...