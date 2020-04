Voor de maand april is de nood aan beschermingsmateriaal zo goed als gedekt. Dat zegt de taskforce die belast is met de levering van medische hulpmiddelen.

De taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer (Open VLD) maakt een oplijsting van de nood in de zorgsector aan onder meer maskers, schorten en handschoenen. Daar wordt nog eens 50 procent marge bijgeteld.

‘Het goede nieuws is dat we bijna voldoende levering hebben ontvangen om de noden voor de maand april te dekken’, laat De Backer vrijdagavond weten. ‘Er zijn bijna 15 miljoen chirurgische maskers geleverd, waarvan er meer dan 10 miljoen zijn verdeeld. We hebben ook meer dan een miljoen FFP2-maskers ontvangen, waarvan er 850.000 zijn uitgedeeld.’

Intussen gaan de bestellingen door en België heeft een team dat in China kan controleren of de leveranciers volgens de regels werken.

Donderdag raakte bekend dat drie miljoen FFP2-maskers waren afgekeurd en dus niet verdeeld. Daarnaast blijkt nu van nog eens 2 miljoen maskers de kwaliteit onvoldoende om te worden geklasseerd als chirurgische maskers. Die kunnen wel nog worden gebruikt als beschermingsmaskers.

Beademing

Wat de beademingstoestellen betreft, bekijkt de taskforce hoe ons land aan meer apparaten kan raken. ‘We zien helaas wel dat er ook hamstergedrag is bij bepaalde woonzorgcentra, waardoor toestellen niet uitgewisseld worden’, stelt De Backer. ‘En als ze wel uitgewisseld worden, zien we dat steriele toestellen toch nog 72 uur in quarantaine blijven voor ze gebruikt worden, omdat men besmetting vreest. We starten een communicatie op om het belang van nuttig en efficiënt gebruik te benadrukken.’