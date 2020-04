Introductie nieuwe Formule E-bolide door coronavirus een jaar uitgesteld

Net als in de Formule 1 is er ook in de Formule E besloten om de introductie van de nieuwe wagen met een jaar uit te stellen. Daarnaast zijn er nog bijkomende kostenbesparingen goedgekeurd.

Normaal was het de bedoeling om eind dit jaar de nieuwe Gen2 Evo-auto in de Formule E te introduceren, het moment waarop het Formule E-seizoen 2020-2021 normaal van start zou gaan. De introductie van de nieuwe bodykit is echter uitgesteld naar het seizoen 2021-2022.

De FIA en de verschillende teams waren het tijdens een zogenaamde e-vote unaniem eens dat de nieuwe wagen uitgesteld wordt. Er werd eveneens beslist dat de onderdelen van de aandrijflijn tijdens de komende twee seizoenen slechts één keer gehomologeerd mogen worden.

Ofwel wordt er dus beslist om een homologatie van een nieuwe aandrijflijn voor het seizoen 2020-2021 te doen, of pas voor het seizoen 2021-2022. De achterliggende reden is dat er op die manier ontwikkelingskosten bespaard kunnen worden.

Grote vraag is echter wat met het huidige Formule E-seizoen gebeurt. Er is nog maar een zeer beperkt aantal races afgewerkt en ondertussen werden net als in de Formule 1 al veel races geannuleerd of uitgesteld.

