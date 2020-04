Vakbonden zorgsector trekken aan alarmbel: ‘Gedaan met sussende woorden’

Met een open brief, ondertekend door alle vakbonden, roept het personeel van de zorgsector de Vlaamse regering tot de orde. Ze vragen zowel duidelijkheid over het beschermend materiaal als een antwoord op het personeelstekort, en vooral: een betere coördinatie. ‘Nu moet iedereen op het terrein zijn plan maar trekken.’

‘Veel personeelsleden hebben het gehad met de sussende woorden’, zegt Mark Selleslach (ACV-Pulse). ‘Terwijl de emoties op de werkvloer hoog oplaaien, horen we vanuit de Vlaamse regering vooral sussende, relativerende boodschappen. Dat er veel woonzorgcentra zijn waar er geen besmetting is bijvoorbeeld. Daar heeft niemand nu een boodschap aan. De personeelsleden willen in de eerste plaats duidelijke antwoorden op hun zorgen, en die krijgen ze nu niet.’

Het tienpuntenplan dat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) deze week voorstelde, volstaat voor de bonden niet. Ze zijn gefrustreerd dat ze niet betrokken worden bij de daarbij horende taskforce, die de crisis in de rusthuizen moet beheren. ‘We krijgen van onze leden heel veel vragen’, zegt Selleslach. ‘Maar we kunnen die nu niet aan de minister doorgeven.’ Daarom deze open brief, ondertekend door zowel de socialistische, christelijke als liberale vakbond. Zij vertegenwoordigen het personeel in de woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg en de gezinszorg.

Zwartepiet

In de brief vragen zij in de eerste plaats een grotere inspanning om beschermend materiaal te krijgen. ‘Wekenlang hebben de personeelsleden in de zorg gewerkt met te weinig mondmaskers, schorten en handschoenen’, schrijven ze. ‘De gezondheid en het leven van het zorgpersoneel en de bewoners en patiënten zijn ermee gemoeid.’ Ook de besparingen en het personeelstekort klagen ze aan. ‘Die besparingen maken het bedwingen van de crisis vandaag moeilijker. Nijpende personeelstekorten worden nog scherper gesteld omdat collega’s uitvallen.’

Als belangrijkste oorzaak van de problemen zien zij het gebrek aan coördinatie. ‘De regierol van de Vlaamse overheid is er niet’, aldus de bonden. ‘Men moet zijn plan maar trekken op het terrein.’ Volgens Mark Selleslach is het niet de bedoeling om daarmee op de verantwoordelijke minister Beke te schieten. ‘We willen niemand de zwartepiet toeschuiven’, zegt hij. ‘We willen vooral zeggen waar het op staat. Er is nu veel aandacht voor de woonzorgcentra. Dat is terecht, maar bijvoorbeeld in de gehandicaptensector dreigt een even groot probleem. Daarvoor willen we nu waarschuwen, zodat er niet opnieuw drie weken tijd verloren gaan, zoals bij de woonzorgcentra is gebeurd.’