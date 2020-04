Heel wat woonzorgcentra staan door de coronacrisis onder zeer zware druk. Artsen en ziekenhuizen proberen te helpen waar het kan. Ook de dokters van het regionaal ziekenhuis in Tienen staan klaar met advies en expertise. In de video hierboven vertellen ze hoe het met hen gaat, en hoe ze de woonzorgcentra bijstaan.

In de eerste Skypegesprekken was er al een vrees voor besmetting. 'De vraag is niet of we het virus krijgen, maar wanneer', klonk het toen.

Vorige week waren de dokters in het RZ Tienen vooral bezorgd om de toestand in de woonzorgcentra. 'De marathon is begonnen, nu moeten we opletten voor onze Duracellekes.'

Begin deze week vertelde dokter Lieselot Brepoels dat ze besmet is met covid-19, maar ze laat zich niet zomaar uit haar lood slaan, integendeel.