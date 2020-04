Man krijgt achttien maanden cel omdat hij ex in elkaar slaat

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft Ismail E. O. schuldig bevonden aan belaging en opzettelijke slagen en verwondingen.

E. O. liet zijn ex-vriendin niet met rust en werd eerder al veroordeeld voor soortgelijke feiten na klachten van de vrouw. De man kreeg 18 maanden celstraf en een boete van 800 euro.

De man had vier jaar geleden een korte relatie met de vrouw, die als escorte werkt. Maar hij kon haar niet met rust laten en begon haar te belagen en achtervolgen. Regelmatig hield hij in zijn auto de wacht voor de deur van haar appartementsblok, waarvoor hij reeds veroordeeld werd tot drie jaar met uitstel.

Ondanks de veroordelingen stopte de belaging niet, en op 19 september 2019 zag de vrouw zijn wagen opnieuw voor haar gebouw staan. Ze vermoedde dat hij haar boven stond op te wachten, stapte een verdieping lager uit de lift en ging via de trap verder. De man stormde vanop de hogere verdieping op haar af, sleurde haar mee met een boksbeugel in de hand, hield haar in wurggreep en eiste dat ze haar sleutels gaf. De vrouw zei dat die in de boekentas van haar zoontje zaten die op school was, waarop de man haar meesleurde naar de auto en naar de school reed.

Op school werden de twee na veel tumult door de directie de deur gewezen, onderweg van en naar de school kreeg de vrouw verschillende boksen ter hoogte van de ribben met de boksbeugel. Pas ‘s avonds belde ze naar de politie en deed ze aangifte van de feiten. De man liet haar in een bericht via de berichtenapp messenger weten dat hij ‘iemand van haar familie zou vermoorden als hij door die feiten in de bak zou geraken’, hij wist niet dat zij op dat moment in de verhoorkamer bij de politie zat.

De man beweert dat hij hun relatie wilde stopzetten en enkele achtergebleven kleren wilde oppikken, hij meent ook dat hij enkel geslagen heeft nadat zij hem had gestampt. De rechters veroordeelden hem tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 800 euro. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van 3.628 euro, zij was twee weken werkonbekwaam.