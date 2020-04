Werchter verliest headliner Pearl Jam

Pearl Jam komt in juli niet naar Werchter. De Amerikaanse band schort door de coronacrisis zijn hele Europese tour op.

‘We begrijpen de beslissing van Pearl Jam volledig’, reageert Rock Werchter op Twitter.

Werchter zegt dat de kans klein is dat het festival in juli zal kunnen plaatsvinden. ‘”Wat met Rock Werchter?”, horen we u vragen. Eerlijk gezegd, het ziet er niet goed uit. De kans is klein dat we in juli op het festivalpark zullen kunnen samenkomen. Medische experts, burgemeester, politici en anderen hebben hun bezorgdheid al geuit. Maar het is aan de Nationale Veiligheidsraad om te beslissen om verdere maatregelen.’

Dadelijk meer.