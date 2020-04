Wie is de mol? Alle verdachtmakingen op een rij

Vragen die niet gelinkt zijn aan het c-woord, ze komen niet vaak voor tegenwoordig maar ze bestaan gelukkig nog wel. Wie is de mol? Nu er nog vijf kandidaten overblijven, zetten we hun verdachte handelingen graag voor u op een rijtje.

Met vijf zijn ze nog, de kandidaten van het programma de Mol: Bart, Dorien, Christian, Alina en Jolien. Vier mollenjagers en één mol, en allemaal zijn ze verdacht.

Let op: er zijn in dit artikel spoilers tot en met aflevering vijf.

1. Dorien

Is de mol want:

De Kempische sauna-uitbaatster maakt soms wel erg vreemde en tegendraadse beslissingen. Tijdens de golfproef in aflevering 4 waren er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal slagen en Dorien verspilt er meteen eentje. Verdacht.

Dorien zei: "Ik ging gewoon achteruit." Dat is niet achteruit gaan, dat is gewoon slaan, tikken op de bal. ?? #demol pic.twitter.com/xTMW3cxEEl — Cathariya Gys (@Cathatjen) March 29, 2020

In de meest recente aflevering werd er tijdens de papparazi-opleiding gezegd om de camera altijd dichtbij te houden. Op die manier kan je snel foto’s nemen. Wat doet Dorien? Ze steekt hem in haar rugzak zonder zich al te veel te verstoppen.

Is niet de mol want:

Op dit moment is ze degene die volgens de berekeningen van het mollenforum het meeste geld in het laadje heeft gebracht. Bovendien is het goed mogelijk dat ze gewoon een beetje onhandig is of dat ze zich net verdacht wil maken.

2. Bart

Is de mol want:

Follow the money en je komt bij de mol. Dat is al jaren een belangrijke theorie van mollenjagers en dit seizoen kom je dan uit bij advocaat Bart. In de eerste aflevering zorgde hij er immers voor dat er zo maar eventjes 10.200 euro uit de pot verdween. Na 5 aflevering staat hij nog steeds in het rood.

Foto: vier

Is niet de mol want:

Er zijn wel wat graten in de ‘Follow the money’-theorie. Bereken je bijvoorbeeld enkel wat een kandidaat opbrengt of ook wat hij of zij verliest? En net omdat het een populaire theorie is, kan het best zijn dat de makers deze buitenspel wilden zetten dit seizoen. Ze moeten geweten hebben dat de kanditaten veel zouden overhebben voor een vrijstelling in de eerste aflevering.

3. Alina

Is de mol want:

Elk jaar geven de makers van De Mol hints in de afleveringen. Dit jaar verwijzen veel van die hints naar Alina. Zo is er de voice-over aan het begin van aflevering 3. Na een korte navraag blijkt ook dat de tekst heel waarschijnlijk niet ingesproken is door een Griekse - verschillende woorden zouden verkeerd uitgesproken zijn - en de stem klinkt bovendien wel heel erg als die van Alina.

Ik bekeek het begin van aflevering 3 nog eens terug en er viel mij iets op... De intro van aflevering 3 wordt volgens mij ingesproken door Alina (al dan niet beetje vervorming van de stem) zoals Elisabet het nummer ready or not inzong vorig jaar. Kan dit een tip zijn? ????? #demol pic.twitter.com/w1Z50wPClF — De Mol (@demol__tips) April 9, 2020

Dan is er nog de graffiti die Laure en Alina passeren tijdens de proef met de taart in aflevering twee.

Verborgen hint? Tijdens de proef met de taart passeren ze een muurtje waar Alina op staat. Alina is ook niet bepaald een Griekse naam #demol pic.twitter.com/o8Yc7zpRpg — Gulzara Zk (@GulzaraZk) March 15, 2020

Ook de ‘Letters in de beginquotes’-theorie is populair op het mollenforum. Met die theorie kom je aan de volgende letters: a, n, o, l, a. Slechts drie letters (of drie afleveringen) te kort om ‘Alina Mol’ te vormen dus.

Is niet de mol want:

Het is uitzonderlijk dat alle gevonden ‘hints’ ook echt hints blijken te zijn. Misschien is er sprake van een tunnelvisie bij een paar mollenjagers. En als de De Mol-makers verantwoordelijk zijn voor die Alina-grafitti, zouden ze het dan echt zo prominent in beeld brengen? Ook is de naam Alina net wel Grieks: het is verwant aan de woorden ‘hèlios’ (zon) en ‘selènè’ (maan). Het gebeurt ook niet vaak dat hints gerecycleerd worden in een volgend seizoen. En van de lettertheorie kan je gemakkelijk zeggen dat je dan overal hints in kunt zien.

4. Christian

Foto: Vier

Is de mol want:

Christian werd door Marc Denys, de admin van de Mollengroep op Facebook dé hoofdverdachte genoemd. Mensen mogen deze mol niet vergelijken met die van vorig jaar, schreef hij in een opiniestuk voor de Krant van West-Vlaanderen. Elisabet was compleet onvoorbereid (ze hoorde pas dat ze de mol was toen ze al in het spel zat) in tegenstelling tot de mol van dit jaar. ‘In Griekenland weet de saboteur op voorhand waar hij kan mollen en waar hij zich best rustig houdt en zich eerder moet profileren als gedreven kandidaat’, klinkt het. Bovendien kan de ‘Under the radar’-theorie perfect toegepast worden op Christian. Amper iemand die hem verdenkt.

Is de mol niet want:

Denys krijgt niet veel volging van andere mollenvangers. Bij ‘Wie is de mol’-polls zijn er weinig mensen die op Christian stemmen. Wat heeft Denys wel gezien dat televisiekijkend Vlaanderen niet ziet? Komt er nog bij dat sommigen denken dat Christian in de vorige aflevering het rode scherm had bij de eerste ronde, omdat hij erg nerveus overkwam tijdens de vuurwerkproef.

5. Jolien

Is de mol want:

De vriend van de 25-jarige West-Vlaamse Jolien had totaal geen idee dat ze zich had ingeschreven voor De Mol. Voor sommige kijkers is dat het bewijs dat Jolien goed geheimen kan bewaren wat typisch molgedrag is.

Foto: Vier

Verder lijkt het getal drie altijd terug te komen, merkte een bericht in de mollengroep op. Zo vond ze tijdens de bosproef de Kerberos, een driekoppige hond, werd haar naam als derde uit de Pandoradoos genomen en zat ze op een stoel met drie stippen. In het oude Griekenland waren zowel de wraak- als de schikgodinnen met drie.

Ook verdacht: ze kreeg haar auto niet in neutraal tijdens de tarmacproef waardoor er heel wat geld verloren ging.

Is de mol niet want:

Als ze de mol wel is, heeft ze een speciale techniek. Als ijverige kandidate heeft ze na Dorien al voor het meeste geld gezorgd. En de drie-theorie is misschien net iets te ver gezocht?