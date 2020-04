FC Barcelona dreigt met gerechtelijke stappen na beschuldigingen van corruptie

De Spaanse landskampioen en competitieleider FC Barcelona dreigt met gerechtelijke stappen nadat de club vrijdag door voormalig vicevoorzitter Emili Rousaud in de Spaanse media van corruptie beschuldigd werd, zo maakte FC Barcelona bekend in een persmededeling.

Het rommelt al langer in de bestuurskamer van de Catalaanse grootmacht en vrijdag werd de daad bij het woord gevoegd: naast Rousaud stapte met Enrique Tombas nog een vicevoorzitter op en ook de bestuursleden Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia en Maria Texidor verlieten de club. Officieel uit onvrede met het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu en meer bepaald bij diens aanpak van de coronacrisis, zo bleek uit een open brief die verspreid werd in Spaanse media. Daarnaast werden er ook vragen gesteld bij betalingen aan het bedrijf I3 Ventures dat eerder dit jaar werd ingehuurd om na te gaan wat er van de club verschijnt op sociale media.

In een interview met de Catalaanse radiozender RAC1 nam Rousaud vervolgens geen blad voor de mond. “Als dat bedrijf ons vertelt dat ze honderdduizend euro hebben aangerekend en wij hebben één miljoen euro betaald, dan zit er iemand met zijn vingers in de pot”, klonk het. “Ik heb geen bewijzen en kan niet zeggen om wie het gaat. Het contract is opgedeeld in verschillende stukken van elk tweehonderdduizend euro, opdat het niet door de controlecommissie zou moeten gaan.”

De club ontkent intussen en dreigt met juridische stappen. “Na de ernstige en ongegronde beschuldigingen van Emili Rousaud, ontkent FC Barcelona met klem elke vorm van corruptie en de club behoudt zich het recht voor indienen van eventuele strafrechtelijke acties. De monitoringdienst van onze sociale netwerken wordt momenteel onderworpen aan een uitgebreide onafhankelijke audit door PriceWaterhouseCoopers (PWC), die nog steeds aan de gang is.”

De coronacrisis heeft een zware financiële impact bij de Catalaanse grootmacht, wat eerder al leidde tot een drastische salarisvermindering voor de spelers. Lionel Messi en co leverden zeventig procent van hun loon in en moesten dat via de media vernemen. De opgestapte bestuursleden vragen Bartomeu vervroegde voorzittersverkiezingen te houden. Bartomeu is sinds 2014 voorzitter en volgend jaar niet herkiesbaar.

Barça kroonde zich de voorbije elf jaar liefst acht keer tot landskampioen in Spanje en stond ook aan de leiding toen LaLiga vorige maand werd stopgezet, een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, met 15.238 overlijdens en meer dan 150.000 besmettingen.