Vandaag werd voor het eerst weer een ceremonie gehouden in de Notre-Dame in Parijs, bijna een jaar nadat de Kathedraal was getroffen door een verwoestende brand. De dienst voor Goede Vrijdag werd in beperkte kring gehouden door de uitbraak van het coronavirus. ‘Vandaag staan we in deze half vervallen kathedraal om te zeggen dat het leven nog steeds bestaat,’ zei aartsbisschop Michel Aupetit tijdens de dienst.