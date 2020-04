Mag je eitjes rapen in de tuin van je grootouders en zeven andere vragen over Pasen

Er staat een zonnig paasweekend voor de deur. De verlokkingen loeren om de hoek, maar zo ook de strenge coronamaatregelen. Dit mag u wel en niet doen, volgens de richtlijnen van het crisiscentrum.

1. Mag ik eitjes in de tuin verstoppen?

Ja, dat mag. In uw eigen tuin mag u naar believen Pasen vieren, zolang dat binnen de gesloten kring van uw gezin is. Andere mensen uitnodigen om mee te zoeken, is niet toegelaten. Nog een kleine tip: begin vroeg genoeg met zoeken als u geen gesmolten eitjes wil. Het belooft zondag 23 graden te worden.

2. Mag ik eitjes verstoppen in de tuin van grootouders of vrienden?

Neen, dat is niet toegestaan. Ook niet wanneer grootouders vanachter het raam toekijken. Ten eerste gaat het om een niet-essentiële verplaatsing. Ten tweede moeten de sociale cirkels gesloten blijven. Een filmpje opsturen van kleinkinderen die in de eigen tuin eitjes rapen, kan natuurlijk wel.

3. Mag ik een paaszoektocht houden?

Ja, maar alleen wanneer dat met uw eigen gezin gebeurt. Vriendjes van uw kinderen meenemen, is niet toegelaten. Blijf ook in uw eigen buurt. Rij dus niet met de wagen naar een omgeving die beter in uw plannen past, maar houd het op maximaal enkele kilometers van uw woning.

Komt u toch andere gezinnen tegen tijdens zo’n zoektocht? Houd dan voldoende afstand.

4. Mogen grootouders eieren komen afzetten, ook als ze op wandelafstand wonen?

Neen, ook hier geldt de regel van niet-essentiële verplaatsingen en gesloten sociale cirkels.

5. Mag ik eten bestellen?

Ja, dat mag. Veel restaurants zijn in deze coronatijden overgeschakeld op een traiteurdienst en bieden per afhaling of thuislevering maaltijden aan. Houd er wel rekening mee dat de vraag voor deze feestdagen groot is en veel mensen al voor het paasweekend besteld hebben. Het zou kunnen dat u zondag te laat bent.

6. Mag ik met mijn beste vrienden paasbrunchen in het park?

Neen, zelfs op veilige afstand is brunchen in het park niet toegelaten. U mag met één vaste vriend naar het park, maar u moet in beweging blijven. Stappen, joggen of lopen is toegestaan. Op een bankje, tegen een boom of in het gras gaan zitten niet. Met meerdere vrienden afspreken is ook niet de bedoeling.

Via Skype, Zoom of Whatsapp ‘samen’ eten is natuurlijk wel toegestaan.

7. Kan mijn paaslunch besmet zijn met het coronavirus?

De kans is zéér klein dat u via eten besmet raakt met covid-19. Coronavirussen worden snel geïnactiveerd op oppervlakken. Bovendien zijn ze niet bestand tegen hoge temperaturen. Gekookt voedsel is dus zeker veilig. Ook paaseieren vormen geen gevaar. Volg verder gewoon de richtlijnen die u normaal in de keuken hanteert. Was uw handen voor en na het koken. Spoel uw ingrediënten met water. Doorbak uw vlees voldoende en laat zieke mensen het eten niet bereiden.

8. Mag ik zondag naar de kerk?

U mag naar de kerk, op voorwaarde dat u alleen of in gezinsverband gaat. Afhankelijk van parochie blijven kerkgebouwen ook open voor persoonlijke bezinning.

Publieke erediensten zijn zondag niet toegelaten, maar worden wel op televisie getoond of gelivestreamd via Kerknet. De jaarlijkse Urbi et Orbi vanuit Rome zal ook live uitgezonden worden op Eén.