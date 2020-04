Hij was zo hardleers dat enkel een inbeslagname van zijn voertuig de enige optie was. Meteen een trieste primeur in coronatijden. De 21-jarige moet zijn wagen afgeven tot de crisis voorbij is. Hij ging tientallen keren in de fout.

