Doe het nu (nog snel): kamerplanten verpotten

Voor wie door de lockdown extra tijd omhanden heeft, is het nog net een goed moment om terras- en kamerplanten te verpotten. Hoe doe je dat eigenlijk (goed)?

Eerlijk is eerlijk: eigenlijk bent u al een beetje te laat. De beste tijd om uw kamer- en terrasplanten te verpotten is maart. Maar goed, de paasvakantie valt nu eenmaal begin april, en we zijn nog maar tien dagen gevorderd. Bovendien is maart wel de beste periode, maar mag verpotten best het hele jaar door. Het kan dus, en wie weet hebt u geen of heel brave kinderen en dus wat extra tijd in quarantaine.

Voor plantenleken lijkt het een hele klus: een nieuwe pot vinden die goed past en dan het juiste werkmateriaal bovenhalen. Maar met de juiste handleiding is natuurlijk niets onmogelijk, dat heeft een Zweedse meubelketen ons inmiddels geleerd.

Wanneer dringt verpotten zich op? Als de wortels boven of onder de pot uit groeien. Een ander teken is dat de bladeren geel of kleiner worden, ook als je de plan goed verzorgt.

Het is belangrijk om niet meteen een té grote pot te kiezen, meestal wordt aangeraden om twintig procent of rond drie centimeter groter te gaan. Niet elke plant is gebaat bij dezelfde pot, overigens. Rozen aarden best in een smalle hoge pot, buxus in een lage, brede variant. Vraag raad aan je lokale tuinier.

De grote switch

Dan komt het echte werk: de nieuwe pot vullen met aarde, en de grote switch maken. Eerst moet die plant uit de oude pot. Doe dat uiteraard voorzichtig en probeer de wortels die eruit groeiden niet te schaden. Is de kluit erg droog, zet de plan dan even in een emmer water.

De nieuwe pot vraagt wat voorbereiding. De bodem bedek je best met potscherven, grind of hydrokorrels. Een combinatie kan ook: eerst een laag scherven, dan hydrokorrels. De bedoeling is dat overtollig water wegvloeit zonder potgrond te verliezen. Vul vervolgens de pot met een laagje potgrond. Dan kan de plant erin. Vul verder aan met potgrond, en klaar.

Voor wie het liever iemand anders ziet doen: