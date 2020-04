Parket eist werkstraf tegen eerste ‘coronabeklaagde’

Het Brusselse parket heeft een werkstraf gevorderd tegen een 23-jarige jongeman uit Molenbeek. Hij was vandaag de eerste beklaagde die zich wegens het niet-respecteren van coronamaatregelen voor een rechter moest verantwoorden.

De 23-jarige werd op 29 maart betrapt in het gezelschap van een man die op minder dan 1,5 meter afstand met hem op straat liep. Toen de politie hem hierop wees, riep de beklaagde omstanders op de agenten te omsingelen en te verjagen. Toch werd hij ingerekend. Op het commissariaat bleek dat de jongeman niet aan zijn proefstuk toe was. Hij was al viermaal betrapt op soortgelijke inbreuken op de coronaregels.

Vandaag eiste het Brusselse parket een werkstraf tegen de twintiger. ‘Het overgrote deel van de bevolking doet een enorme inspanning en blijft binnen, met een werkstraf kan hij nu iets terugdoen voor de maatschappij’, klonk het daarbij. Volgens het Brusselse parket gaat er geen dag voorbij zonder dat een of meer personen voor inbreuken op de coronaregels voor een parketmagistraat worden geleid. ‘Het gaat telkens om mensen die al meermaals op heterdaad werden betrapt.’

A.S. zelf gaf toe dat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden, maar gaf aan dat hij dat sinds het laatste incident wel deed, en ook zou blijven doen. Wel betwistte hij dat hij zich had verzet tegen zijn arrestatie of omstaanders had aangezet tot relletjes. Hij verklaarde zich ook bereid een werkstraf uit te voeren. Het vonnis valt op 24 april.