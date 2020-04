De Croo fluit Davignon terug over staatssteun Brussels Airlines

Etienne Davignon zijn victorie over het binnenhalen van Belgische steun voor Lufthansa-dochter Brussels Airlines is ongepast. ‘Het is nog veel te vroeg voor verklaringen over een eventuele rol van de Belgische staat’, reageert minister van Financiën Alexander De Croo.

In het kader van de uitspraken van Etienne Davignon, afscheidnemend voorzitter van Brussels Airlines, wijst vicepremier en minister van Financiën erop dat het nog veel te vroeg is voor verklaringen over Brussels Airlines en de eventuele rol van de Belgische staat.

Davignon stelde in een gesprek met La Libre het voor dat de toezegging wat hem betreft een feit is. Maar daarmee gaat Davignon verder dan wat De Croo gisteren zelf in het parlement zei.

De Croo zei gisteren in het parlement dat een sterke luchtvaartcluster van strategisch belang is voor België. Vanuit die optiek wordt de vraag van Brussels Airlines momenteel in detail onderzocht. Daarbij gebeurt er onder meer een grondige analyse van de huidige kostenstructuur en wordt nagegaan welke steun er is vanuit het moederbedrijf, gezien Brussels Airlines vandaag deel uitmaakt van een internationale groep. Het is met name een filiaal van de Duitse groep Lufthansa die alle aandelen bezit.

‘Sowieso moet een evenwicht worden gevonden tussen verschillende belangen: het strategisch en economisch belang van een sterke luchtvaartcluster rond Brussels Airport, het belang van de duizenden werknemers dat de federale regering bijzonder ter harte neemt, en het belang van de Belgische Staat. Die verschillende belangen kunnen enkel maar verzoend worden als er ook een stevig toekomstplan op tafel ligt voor Brussels Airlines’, zei De Croo.

Lobbykracht bepaalt steun?

Het dossier Brussels Airlines vormt een typische illustratie van hoe in crisistijden partijen met de beste politieke connecties de hand weten te leggen op staatssteun. Kleinere bedrijven met minder connecties die soms op meer beloftevolle technologie zitten en belangrijk zijn voor het groeipotentieel van de economie blijven vaak onterecht verstoken van steun. Vandaar dat de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch al opriep tot algemene maatregelen. Dat is wellicht de beste garantie tegen steun op basis van lobbykracht.