Ook in de Formule 1 slaat de coronacrisis hard toe. Er doen geruchten de ronde dat maar liefst vier F1-teams dreigen te verdwijnen. De FIA probeert er dan ook samen met de Formule 1 alles aan te doen om te zorgen dat de sport aantrekkelijk blijft voor constructeurs.

"Ik denk niet dat het voor constructeurs de belangrijkste prioriteit is om er voor te zorgen dat ze in de autosport actief blijven," aldus Todt tegenover 'Motorsport.com'.

"Ik las onlangs een rapport van de Verenigde Naties en daarin wordt voorspeld dat er zo'n 25 miljoen mensen hun job zullen verliezen. Dat is de reden waarom ik van ieder bedrijf de projecten respecteer."

"Het zou volgend mij niet dramatisch zijn indien een bedrijf enkele tientallen mensen in een raceteam verliest. Het zou dramatisch zijn indien we bijvoorbeeld vier teams in de Formule 1 verliezen."

Volgens de FIA-baas moet de Formule 1 dan ook opletten met wat ze doet en mag de Formule 1 de constructeurs niet afschrikken en ontmoedigen en zo eventueel een vertrek uit de sport uitlokken.

"We moeten naar iedereen luisteren, zelfs bij de grote jongens zijn er geen zekerheden. We moeten dan ook alles overwegen," aldus Todt.

"We moeten nederig zijn, we houden van de autosport maar het is niet essentieel voor de maatschappij. We moeten dan ook zien dat we de juiste keuzes maken, dat we de juiste beslissingen nemen."

"Ik hoop echt dat enkele teameigenaren en sponsors gemotiveerd blijven. Dat is de reden dat we hen niet mogen ontmoedigen, anders vragen ze zich misschien af of het wel nog een doel heeft om in de F1 aanwezig te zijn, of ze er nog steeds van houden en of het nog noodzakelijk is."

"We moeten er dan ook voor zorgen dat ze nog steeds van de F1 houden, dat hun aanwezigheid nog steeds noodzakelijk is, dat is onze verantwoordelijkheid," besloot de FIA-baas.

