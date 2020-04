Belgisch livecircuit vreest voor voortbestaan

Een afgelasting van de festivalzomer hangt als een zwaard van Damocles boven de live muzieksector. Met een breed ondertekende open brief spreekt die zijn zorgen uit om zijn voortbestaan.

‘De grote zomerfestivals worden waarschijnlijk geannuleerd’, zei Pieter De Crem maandagochtend nog op de Franstalige radiozender La Première. Dat was een fameus schot voor de boeg van de CD&V-minister van Binnenlandse Zaken, maar voor een officiële overheidsmededeling is het nog wachten tot woensdag 15 april: dan pas komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen over de coronamaatregelen.

Verschillende Vlaamse festivals maakten al duidelijk dat zij baat zouden hebben bij een snelle en duidelijke communicatie – zij moeten stilaan aan de opbouw van hun terreinen beginnen (DS 7/4). Sabam berekende dat er in maart in Vlaanderen maar liefst 2.173 liveoptredens geannuleerd werden. Artiestenvereniging Galm voorspelde dat als er ook in april geen evenementen mochten plaatsvinden, artiesen en technici voor 17,3 miljoen euro aan inkomsten zouden verliezen. Met een open brief zet de livemuzieksector zijn precaire situatie nu extra in de verf.

‘Desastreuze gevolgen’

‘Het livecircuit ondervond als eerste de impact, toen muziekclubs en concertzalen hun deuren al moesten sluiten voor de lockdown van start ging. De kans is groot dat onze sector ook de laatste in de rij zal zijn om terug te keren naar business as usual’, klinkt het in een boodschap die breed ondertekend is door meer dan 90 festivals (van Gladiolen tot Pukkelpop), meer dan 50 concertzalen (van De Centrale tot Sportpaleis) en een uitgebreide reeks boekingkantoren en managementfirma’s.

‘De economische impact van de crisis op het livecircuit is nu al groot’, luidt de brief, die ‘desastreuze gevolgen’ voorspelt bij annulaties binnen de festivalzomer. ‘Alleen al in ticketverkoop loopt de schade in de honderden miljoenen. Tel daar de schade bij voor de complexe ketting van artiesten, hun omkadering, toeleveranciers (zoals podiumbouwers), freelancers (zoals technici) en horeca, en het totaalplaatje stijgt tot boven 1 miljard euro. Ook de inkomsten van de verenigingen die zich jaarlijks inzetten op de zomerfestivals worden bedreigd.’

Veranderende spelregels

In de open brief erkent de sector de noodzaak van de huidige maatregelen en betuigt het zijn waardering voor beleid dat nu al uitgevoerd wordt, zoals compensatiepremies en overbruggingsrecht voor zelfstandigen of tijdelijke werkloosheid voor werknemers. Maar het livecircuit hoopt op meer. ‘Bestaande maatregelen zullen moeten worden uitgebreid, rekening houdend met de eigenheid van onze sector. Wij willen creatief meedenken over de opties eens we de draad van het normale leven terug kunnen oppikken. Om de sector te kunnen herlanceren willen we graag met de specialisten en wetenschappers aan tafel kunnen zitten: we zijn een creatieve sector die ervaring heeft met complexe problemen.’

Dat de sector een open brief stuurt zonder concreet voorstel maar met een vraag om samen na te denken, illustreert de onzekerheid die het livecircuit momenteel plaagt, geeft Festivalfederatiewoordvoerder Serge Platel toe. ‘We moeten eerst weten in welke mate de spelregels voor massabijeenkomsten veranderen na het coronavirus’, zegt Platel aan de telefoon. ‘Maar als er niet creatief gezocht wordt naar oplossingen, vrezen wij dat het nog jaren kan duren voor we ons huidige livecircuit opnieuw op poten kunnen zetten. Daarom bieden wij onze expertise over zulke bijeenkomsten aan om te kijken hoe we de samenleving opnieuw kunnen opstarten: gebruik ons desnoods als pilootproject.’