In totaal zijn er 3.019 mensen overleden door het nieuwe coronavirus in ons land, meldt het Crisiscentrum. Daarbij worden ook vermoedelijke gevallen uit woonzorgcentra gerekend. Er werden al 5.806 stalen afgenomen in woonzorgcentra, die worden nu behandeld in het labo.

Er werden 325 sterfgevallen gemeld in de laatste 24 uur, waarvan 114 in de ziekenhuizen en 211 buiten het ziekenhuis. De overlijdens buiten het ziekenhuis zijn sterfgevallen in thuissituaties of in woonzorgcentra en zijn vermoedelijke gevallen, benadrukt viroloog Steven Van Gucht. Dat zijn patiënten die niet zijn getest op covid-19, maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte.

Er werden 171 sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen gemeld tussen 18 en 31 maart, dat zijn wel bevestigde gevallen. Dat geeft een totaal van 403 nieuwe sterfgevallen. Die som lijkt op het eerste gezicht niet te kloppen, maar enkele van die overlijdens werden dus al meegerekend in eerdere tellingen. In totaal zijn er 3.019 mensen overleden door het nieuwe coronavirus.

Er liggen 462 nieuwe patiënten in het ziekenhuis, 404 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er 5.610 mensen in het ziekenhuis. 'Dat is een lichte stijging met twintig', zegt Van Gucht. Er liggen 1.278 mensen op intensieve, dat is een daling met zeven patiënten. '58 procent van de capaciteit is bezet, er zijn nog meer dan 1.000 bedden vrij', zegt Van Gucht.

Er werden 5.806 stalen afgenomen in woonzorgcentra, die zijn momenteel in behandeling in het labo. In totaal worden 993 mensen beademd. Er werden ongeveer 3.000 testen uitgevoerd, waarvan er 1.684 positief waren. De meerderheid van die positieve tests was in Vlaanderen (915), 570 in Wallonië en 178 in Brussel. In totaal zijn er nu 26.667 bevestigde gevallen in België.







Feestdagen

'De coronamaatregelen hebben ook een invloed op de komende feestdagen', zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. 'We begrijpen dat dit niet aangenaam is, maar de maatregelen zijn er om onze gezondheid te waarborgen. De plaatsen van erediensten blijven open en mensen kunnen die blijven bezoeken.' Wel moet er genoeg afstand gehouden kunnen worden.

'Alle erediensten zijn verboden, behalve religieuze begrafenissen met maximum vijftien aanwezige personen en huwelijken in de aanwezigheid van het koppel en de getuigen.' Stevens verwijst naar de alternatieve erediensten, online bijvoorbeeld. Met het eigen gezin kan wel onder één dak gevierd worden, zolang ze samenwonen. 'Een bezoek aan iemand die niet onder hetzelfde dak woont, is niet mogelijk.'

Ook de voedingswinkels mogen hun gewone openingsuren behouden. 'We raden de handelaars aan om te anticiperen op piekmomenten, door bijvoorbeeld een afhaalsysteem te regelen. De afgelopen weken hebben we met zijn allen de maatregelen goed nageleefd. Laat al deze inspanningen niet voor niets zijn. We mogen het virus geen vrij spel geven', zegt Stevens.

Steven Van Gucht benadruk dat wie medische hulp nodig hebt, dat ook zal krijgen. 'Ongeacht de achtergrond geldt dat principe.' Dat geldt dus ook voor ouderen. 'Wanneer mensen gebaat zijn aan een intensieve verzorging, zal dat ook gebeuren. We bekijken met de arts en de patiënt zelf of het zin heeft om iemand te hospitaliseren.'

Van Gucht zegt dat een app een 'nuttig hulpmiddel' kan zijn, naast de social distancing. 'Dit wordt heel ernstig overwogen.'