Ongeveer 25 mensen per dag worden begraven op Hart Island, dat al sinds de negentiende eeuw dienst doet als armengraf. De stad probeert zo de situatie voor mortuaria haalbaar te maken. Die moeten meer lichamen bergen dan haalbaar is sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Zij die geen naasten hebben die hen binnen de veertien dagen komen opeisen, zullen op Hart Island rusten. Althans tijdelijk, want de slachtoffers kunnen nog heropgegraven worden. Burgemeester Bill DeBlasio zei eerder deze week dat het mogelijk was dat er tijdelijk begrafenissen op Hart Island zouden doorgaan. Bij het oude armengraf, gelegen in het stadsdeel The Bronx, zijn al twee nieuwe sleuven gegraven ‘voor het geval ze nodig zijn’, zegt Jason Kersten, woordvoerder van het verantwoordelijke departement.

Donderdagochtend kwam een koelwagen met ongeveer 25 lijken aan. In normale omstandigheden worden er ongeveer 25 mensen per week begraven, vaak door gedetineerden van de gevangenisRiker’s Island. Melinda Hunt, voorzitter van non-profit Hart Island Project, meldde deze week aan The New York Post al dat er meer begrafenissen doorgingen. Ondertussen gaat het om ongeveer 25 mensen per werkdag, zegt Kersten. Nu wordt er gewerkt met arbeiders die beschermende kleding dragen, en niet meer met de gedetineerden.

Niet alle doden zullen covid-19-slachtoffers zijn. Volgens de autoriteiten zou het nog even duren voor alle doodsoorzaken verzameld zijn.

Bewaren in koelwagens

New York vormt dezer dagen het epicentrum van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Er stierven al meer dan 5.200 mensen. De New Yorkse mortuaria kunnen volgens Business Insider normaal negenhonderd lichamen gekoeld houden. In de veertig koelwagens kunnen nog eens 4.000 lichamen bewaard worden. Hoewel een lichaam normaal dertig dagen wordt bewaard, krimpt de stad de termijn nu nood­gedwongen in tot veertien dagen.

Als de capaciteit van de mortuaria overschreden wordt, kunnen er tijdelijke begrafenissen op Hart Island gehouden worden. Dat punt is nog niet bereikt. ‘We hopen dat het niet zover komt, maar tegelijk zijn we voorbereid als het zo zou zijn’, zegt Kersten.

Aidscrisis

Het is niet de eerste keer dat een virus lelijk huishoudt in New York: vanaf 1985 werden duizenden mensen die overleden aan aids op Hart Island begraven. Hoeveel mensen exact is nog steeds onbekend. De lijken van aidsslachtoffers werden eerst in een uithoek van het eiland begraven, uit angst dat ze de andere lijken zouden besmetten. Later werden ze ook bij de massagraven gelegd. Meer dan 100.000 mensen uit New York stierven door aids in de jaren tachtig en negentig.

Hart Island is sinds de negentiende eeuw een rustplaats voor mensen zonder bekende nabestaanden. Daarvoor was het onder meer een psychiatrisch ziekenhuis, een gevangeniskamp, een daklozenopvang en een afkickcentrum. Op de doodskisten staan in het groot de namen van de overledenen geschreven om heropgraving mogelijk te maken. Er liggen meer dan een miljoen doden.