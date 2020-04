Professionele klanten Bpost betalen tijdelijk 'coronatoeslag'

Bpost vraagt zijn contractuele klanten een tijdelijke toeslag om de oplopende kosten als gevolg van de ‘extra uitgaven voor broodnodige veiligheidsmaatregelen’ deels te dekken.

‘We krijgen uitzonderlijke pakjesvolumes te verwerken. Dat is al een paar weken het geval en het volume gaat alleen maar de hoogte in’, legt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck uit. ‘Plots gaat het om hoeveelheden pakjes die we anders alleen in de eindejaarsperiode zien.’

Voortaan rekent Bpost tijdelijk een toeslag van 25 cent per pakje aan. ‘Dankzij de bijdrage van 25 cent per pakje kunnen we een stukje van de extra uitgaven voor broodnodige veiligheidsmaatregelen dekken’, zegt Van Speybroeck.

Let wel, ook in de eindejaarsperiode rekent Bpost zijn professionele klanten een toeslag aan. ‘We doen dat omdat ze dan plots met het tienvoudige van hun volume pakjes afkomen.’ Hetzelfde principe past Bpost tijdelijk opnieuw toe. Al zou volgens Bpost de toeslag nu lager zijn dan met eindejaar.