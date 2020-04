Solden zullen pas op 1 augustus starten dit jaar

De koopjesperiode, die normaal begint op 1 juli, wordt dit jaar opgeschoven naar 1 augustus. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) aangekondigd in De ochtend op Radio 1.

De discussie over de soldenperiode is beslecht, de federale regering heeft beslist. De voorbije dagen kwam de vraag van vooral kleine winkels om de solden uit te stellen naar 1 augustus. Grote kledingwinkels wilden daar niet van weten, ze vreesde dat de winkelverkoop niet tegen normale prijzen zou kunnen hervatten omwille van de dalende koopkracht. Maar dat verzet heeft niet kunnen baten, de solden zijn opgeschoven.

De maand lange sperperiode (wanneer er geen koopjes mogen worden aangeboden) zal in juli plaatsvinden, in plaats van in juni. De beslissing moet nog geformaliseerd worden. ‘We hebben een voorstel neergelegd om de koopjesperiode uit te stellen tot 1 augustus en de maand ervoor als sperperiode te beschouwen. Er was heel veel vraag naar duidelijkheid vanuit de sector en we kunnen nu die duidelijkheid geven.’ Minister Muylle en haar collega van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) trekken daarvoor spoedig naar de ministerraad met een volmachten-kb.

Het duo heeft nog twee maatregelen in petto om de zelfstandigen te ondersteunen. Een daarvan slaat op handelszaken die door de coronamaatregelen noodgedwongen hun activiteiten geheroriënteerd hebben om toch nog wat omzet te halen. Denk aan restaurants die zijn overgeschakeld op levering aan huis of take-away. Zo'n wijziging moet normaal gezien aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden gemeld, maar tijdens de coronamaatregelen zal dat uitzonderlijk niet moeten.

Uitverkoop

De ministers zullen ook voorstellen de regels voor uitverkoop te veranderen. Juridisch gezien mag die periode tussen vijf maanden en een jaar duren, afhankelijk van de reden, waarbinnen de handelaar uitzonderlijk tegen verlies mag verkopen. Bedoeling is de periode te verlengen in overeenstemming met de duur van de verplichte sluiting door de coronamaatregelen. Daardoor kunnen de handelaars na de opheffing van die maatregelen de uitverkoop voortzetten.