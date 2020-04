Nieuwe Vlaamse streamingdienst voor comedy

LiveComedyTV is het eerste Vlaamse streamingplatform voor comedy en cabaret. ‘De nood aan comic relief is groot’, zegt Tom Bertels van Live Comedy.

Er staat al veel comedy op internet. Netflix gunt zowat elke relevante Angelsaksische comedian een special. Play heeft deals met Urbanus, Alex Agnew, Xander De Rycke, Jacques Vermeire en Adriaan Van den Hoof. Veerle Malschaert en Henk Rijckaert gooien hun show gratis op Youtube. En dan hebben we het nog niet over de plotselinge huisvlijt van veel comedians, nu de reguliere optredens zijn weggevallen.

Comedy genoeg dus om deze lockdown nog maanden vol te houden, maar dat heeft promotor Tom Bertels van Live Comedy er niet van weerhouden gisteren LiveComedyTV te lanceren, het eerste streamingplatform voor comedy en cabaret. ‘De nood aan comic relief is groot,’ zegt hij, ‘en de blauwdruk voor het systeem lag al klaar. Doordat veel freelancers de voorbije weken plots tijd over hadden, hebben we in één week kunnen doen waar we anders maanden voor nodig zouden hebben.’

Bertels verkende eerst de mogelijkheden op de bestaande tv-markt. ‘Maar de traditionele tv-zenders hebben geen structureel aankoopbeleid voor comedy, en ik kan er zeker niet terecht met jonge, talentvolle namen als Pieter Verelst en Lander Severins. Dat geldt ook voor Telenet, dat via Play alleen de gevestigde comedians aanbiedt. Netflix investeert niet in Vlaamse comedy. Dan doen we het maar zelf. Onze site heeft een bereik van drie- à vierduizend bezoekers, wat veel is voor wat in oorsprong gewoon een ticketshop was. Ik denk dat we die mensen warm kunnen maken om Vlaamse en Nederlandse comedy te streamen.’

Daar moeten ze dan per show wel 6,99 euro voor over hebben. Bertels: ‘Streamingdiensten zijn de nieuwe videotheken. Vroeger huurde je een cassette of een dvd, vandaag stream je een film. Wij betalen op dat bedrag trouwens 21 procent btw. Productie, auteursrechten, infrastructuur: veel blijft er niet van over.’

Beperkt aanbod

Bertels gewaagt van een ‘soft launch’. Hij beseft dat het aanbod van LiveComedyTV nog beperkt is, met naast Verelst en Severins ook recente shows van Els De Schepper, William Boeva, Kamal Kharmach, Jan Jaap Van der Wal en Rookie Comedy for Kids.

‘We nemen rustig de tijd om te groeien, zoals Live Comedy ook gedaan heeft. En dan denk ik niet alleen aan de eigen artiesten. Wij staan open voor alle Vlaamse en Nederlandse comedians die hun voorstellingen willen aanbieden.’