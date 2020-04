Geen vervangprogramma voor ‘Thuis’ na 24 april

07/04/2020

Een heel tv-seizoen ligt op apegapen

Alle opnames van tv-fictie liggen stil. Dat is vooral een ramp voor de productiehuizen, de zenders raken nog niet in (sorry) ademnood. In de VS is dat anders: daar komen meer dan vijftig tv-reeksen in gevaar door ‘pilot season’. Tv-zenders riskeren 7 miljard dollar aan reclame-inkomsten te mislopen. Tom Heremans