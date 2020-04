Een half jaar nadat baby Pia het medicijn Zolgensma toegediend kreeg dankzij de financiële steun van heel het land, is ze uitgegroeid tot peuter Pia. Een gelukkig meisje van 16 maanden dat fysiek een enorme progressie maakte en probleemloos haar levensverwachting van maximaal twee jaar zal overschrijden. 'Dat is echt waar super, maar we hadden op sommige vlakken op meer gehoopt.'

'Nog steeds is de vraag die mij het meest gesteld wordt in mijn leven: Hoe is het met Pia? En mijn antwoord is standaard dat het goed met haar gaat en dat Pia het super doet. Dat is helemaal ...