Zonnige en warme Goede Vrijdag met temperaturen tot 22 graden

Vandaag krijgen we nog altijd droog, zonnig en warm weer met in de namiddag vorming van enkele stapelwolken in de Ardennen. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden in de Hoge Venen en 21 à 22 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost. Aan zee steekt er na de middag een matige zeebries op uit noordnoordoost.

Vanavond en volgende nacht blijft het overwegend lichtbewolkt. De minima liggen tussen 5 en 9 graden bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen, zo meldt het KMI.

Zaterdag wordt het overwegend zonnig met soms enkele wolkenvelden. De kans op een bui is klein. Het wordt opnieuw warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 of lokaal 24 graden in het centrum. De wind is eerst soms nog matig, maar wordt geleidelijk overal zwak en veranderlijk. Aan de kust kan er in de loop van de dag een zeebries ontstaan.

Zondag krijgen we eerst overal brede opklaringen. Vanaf Frankrijk wordt het in de loop van de dag wisselend bewolkt. Er is kans op enkele plaatselijke buien, mogelijk met een donderslag. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke en later uit westelijke richtingen. Aan de kust kan er opnieuw een zeebries ontstaan.

Maandag draait de wind naar het noorden en wordt het gevoelig frisser. Eerst verwachten we perioden van regen of buien. In de namiddag wordt het droger vanaf het noorden en verschijnen er stilaan brede opklaringen. Dinsdagochtend zijn er opklaringen en is het vrij koud met in de Ardennen lichte vorst. Overdag verwachten we lage wolken vanaf de Noordzee. Woensdag wordt een zonnige en droge dag. Met maxima tussen 12 en 17 graden is het opnieuw zachter.