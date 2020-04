Videoconferentie over Europees crisisplan van start

De Europese ministers van Financiën zijn om 21.30 uur aan hun vergadering begonnen over een gemeenschappelijke aanpak van de economische schok die de coronapandemie heeft teweeggebracht. Aan de start van de videoconferentie is urenlang bilateraal overleg voorafgegaan.

De videoconferentie van de ministers van Financiën was oorspronkelijk gepland om 17.00 uur, maar vier uur later was de vergadering nog steeds niet van start gegaan en voerden de ministers nog steeds bilateraal overleg. Maar om 21.30 uur ging de vergadering dan toch van start, meldde de woordvoerder van voorzitter Mario Centeno donderdagavond.

Voor aanvang van het overleg op donderdag had Centeno aangegeven dat de ministers ‘zeer dicht’ bij een akkoord waren. Op tafel ligt een eerste pakket van 540 miljard euro om technisch werklozen, bedrijven en nationale begrotingen te ondersteunen. Een eerste poging tot compromis mislukte woensdagochtend na een onderhandelingsmarathon van 16 uur.

Italië en Nederland hebben woensdag de hakken diep in het zand gezet. Italië wou per se ­corona-obligaties uit de brand slepen, een vorm van schuld die de hele eurogroep gezamenlijk op zich neemt. Nederland wou daar niets van weten, en bleef ook terughoudend bij het inzetten van geld uit het ESM-noodfonds.