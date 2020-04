Zwaar getroffen wzc Akapella: ‘Teskits nog steeds niet geleverd’

Tot nu toe heeft het coronavirus in het woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos aan negen bewoners het leven gekost. Van de 69 resterende bewoners hebben er 39 symptomen. ‘De beloofde testkits zijn nog niet toegekomen. ’

Het woonzorgcentrum Akapella is een van de zwaarst getroffen rusthuizen in Vlaanderen. Negen doden, 39 bewoners met symptomen op dit moment, van wie 7 met zware symptomen kampen. Die update meldt Anthony Cafmeyer, woordvoerder van de groep Vivalto Home, die het woonzorgcentrum beheert. ‘Wij gaan momenteel uit van een integrale verspreiding van het virus in het woonzorgcentrum.

De testkits die beloofd waren aan dit zwaar getroffen woonzorgcentrum zijn nog niet geleverd, ook al was dat volgens Cafmeyer al een tweetal dagen geleden beloofd. De woordvoerder is vol onbegrip over het uitblijven van de levering.

Bedoeling is zowel bewoners als personeel te testen. Van de 85 personeelsleden verblijven er momenteel 19 met symptomen thuis. Cafmeyer: ‘We hadden ook graag de 30 bewoners van de aanpalende assistentiewoningen laten testen, maar dat blijkt vooralsnog niet te kunnen.’