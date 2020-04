Brussels Airlines schrapt acht bestemmingen uit aanbod

Door de coronacrisis zal Brussels Airlines tot april volgend jaar geen vluchten meer uitvoeren op acht bestemmingen, waaronder Sevilla, Valencia en Moskou. Moederbedrijf Lufthansa verliest ondertussen een miljoen euro per uur, zegt de ceo.

De coronacrisis houdt alle vliegtuigen van Brussels Airlines nog zeker tot 15 mei aan de grond. Maar ook op lange termijn zal de impact van de pandemie wegen op de luchtvaartmaatschappij. Daarom schrapt Brussels Airlines nu al alle vluchten naar acht bestemmingen uit zijn aanbod.

Het gaat om het Duitse Hannover, de Spaanse steden Valencia en Sevilla, het Deense Billund, het Griekse eiland Santorini, het Britse Bristol, het Marokkaanse Marrakech en de Russische hoofdstad Moskou. Voor die bestemmingen worden minstens een jaar lang, tot april 2021, geen vluchten uitgevoerd, bevestigt woordvoerder Kim Daenen.

‘Het is moeilijk om voorspellingen te maken over de toekomst, en de reden om bestemmingen te schrappen hangt af van bestemming tot bestemming’, zegt Daenen. ‘Maar algemeen verwachten we dat de vraag ook op langere termijn niet naar 100 procent zal terugkeren.’ Dat enkele bestemmingen, zoals Bristol, Billund en Hannover, wegvallen, komt ook omdat Brussels Airlines zijn samenwerking met CityJet heeft stopgezet. Die Ierse luchtvaartmaatschappij voerde vluchten uit voor Brussels Airlines tijdens het zomerseizoen. ‘Het is logisch dat in deze omstandigheden de externe partners als eerste afvallen’, zegt Daenen. ‘Of die bestemmingen ooit terugkeren in het aanbod, is koffiedik kijken.’

Herstructureringsplan

Brussels Airlines verkeert door de coronacrisis in acute geldnood en onderhandelt met de overheid over een reddingsboei van meer dan 200 miljoen euro. Ook het Duitse moederbedrijf Lufthansa heeft deze week de druk opgevoerd om het herstructureringsplan bij Brussels Airlines te ‘intensiveren’. Dat plan werd vorig jaar in de steigers gezet om de luchtvaartmaatschappij tegen 2022 structureel rendabel te maken.

Er zal meer moeten worden bespaard dan de jaarlijkse 160 miljoen euro, die oorspronkelijk was voorzien. Welke maatregelen worden genomen, is nog steeds niet duidelijk. Maar de druk van Lufthansa is groot. Carsten Spohr, de ceo van Lufthansa, maakte vandaag bekend dat de Duitse luchtvaartmaatschappij momenteel een miljoen euro per uur verliest. ‘Wij kunnen deze crisis niet te boven komen zonder hulp van de overheid’, zei hij in een interne videoboodschap die bij het Franse persbureau Afp terechtkwam.