Vrees voor mentale problemen bij voetballers tijdens coronacrisis: “De ene dag ben je de held, de volgende dag ben je vergeten”

De internationale spelersvakbond FIFPro vreest dat veel voetballers als gevolg van de genomen maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus mentale problemen krijgen. Het gaat dan vooral om voetballers die in buitenlandse competities spelen en vaak alleen wonen.

“Ze zitten in een vreemd land, ver weg van hun familie, zijn gewend aan veel hectiek en nu komt er de eenzaamheid. De ene dag ben je de held, de volgende dag ben je vergeten”, zo schetst FIFPro een beeld. “Dat is heel moeilijk te verwerken. En gaat in veel gevallen tot grote problemen leiden.”

Volgens de FIFPro hebben meerdere studies de afgelopen jaren aangetoond dat het hier gaat om een groep die vatbaar is voor psychische klachten. “Ze staan voortdurend onder druk, leven in een glazen huis en moeten presteren. Dat maakt hun kwetsbaarheid groter.”

Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden wordt vrijwel nergens in de wereld meer gevoetbald.