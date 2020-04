En daar is nummer vier voor Boyata en Lukebakio: Bruno Labbadia wordt de nieuwe trainer van Hertha Berlijn

Bruno Labbadia wordt de nieuwe trainer van Hertha Berlijn. Dat bevestigde de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio donderdag. De 54-jarige Duitser volgt zijn landgenoot Alexander Nouri op.

Labbadia is al de vierde trainer van Hertha dit seizoen, na Ante Covic, voormalig Duits bondscoach Jürgen Klinsmann en Nouri. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nouri het seizoen nog zou uitdoen en werd Labbadia voor volgend seizoen gecontacteerd, maar de voormalige spits van Bayern München, twee keer Duits international, neemt het dus nu al over. Volgens Duitse media tekende hij een contract tot 2022.

Eerder stond Labbadia in de Bundesliga aan het roer bij Bayer Leverkusen (2008-2009), SV Hamburg (2009-2010 en 2015-2016), VfB Stuttgart (2010-2013) en Wolfsburg (2018-2019), waar hij Koen Casteels en Ismail Azzaoui onder zijn hoede had.

Wegens het coronavirus ligt de Bundesliga minstens tot 30 april stil. Na 25 speeldagen staat Hertha op een teleurstellende dertiende plaats.