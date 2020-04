Roland Garros krijgt geen sanctie voor eenzijdige actie: “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”

Vorige maand koos Roland Garros eenzijdig zijn nieuwe speeldata (20/09-4/10), nadat duidelijk was geworden dat het grandslamtoernooi wegens de coronacrisis niet zoals voorzien zou kunnen doorgaan van 24 mei tot 7 juni. Dat leidde tot heel wat ergernis, maar er volgt uiteindelijk toch geen sanctie voor het graveltoernooi. Dat heeft ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi donderdag verklaard in verschillende Italiaanse media.

“Het tennis heeft nood aan eenheid. Parijs heeft uit angst gehandeld, ze hebben een fout begaan. Maar ze hebben dat toegegeven”, stelt Gaudenzi. “Ik heb met alle leden van de spelersraad gesproken. Ze gaan allemaal akkoord met de filosofie de belangrijkste toernooien nog te spelen. Dus is het, ook al is dat alleen maar theoretisch, gerechtvaardigd dat Roland Garros doorgaat in september. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Laten we nu geen polemiek voeren. Nu werken we samen.”

Door het schuiven met de datum zal Roland Garros dit jaar (in theorie) een week na de mannenfinale van de US Open beginnen. Het hardcourttoernooi in New York is traditioneel het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen en staat van 24 augustus tot 13 september op het programma.