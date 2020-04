De Keukenhof, het bekendste bloemenpark van Nederland, gaat dit jaar niet open. Dat heeft het park bekendgemaakt. Het nodigt bloemenliefhebbers wel uit om het park te volgen op Youtube, waar regelmatig knappe video’s worden gepost.

April en mei zijn normaal de belangrijkste maanden voor de Keukenhof in het Nederlandse Lisse, maar dit jaar blijft het er leeg. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn bij onze noorderburen verboden tot 1 juni en dus kan de jaarlijkse bloemententoonstelling er niet doorgaan.

Om al het werk dat in de voorbereiding van de tentoonstelling werd gestoken niet verloren te laten gaan, nodigt het park iedereen uit om de komende dagen en weken virtueel een bezoek te brengen. ‘Het park komt al mooi in bloei en wordt in de komende weken alleen nog maar mooier. Keukenhof laat dit graag zien aan de mensen onder het motto “Als mensen niet naar Keukenhof kunnen komen, brengen we Keukenhof naar de mensen”.’

Op de Youtube-pagina van Keukenhof staan al video’s met beelden van de bloemen. Tuinmannen en andere medewerkers tonen er hun favoriete plekjes in het park en geven uitleg over de bloemen.