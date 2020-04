Lot van 3 miljoen mondmaskers onbruikbaar, problemen met handleiding testkits rusthuizen

Een lot van 3 miljoen FFP2-maskers uit China dat vorige week in Luik is toegekomen, blijkt onbruikbaar. ‘Ze bieden niet voldoende bescherming’, zei minister Philippe De Backer (Open VLD) in de Kamer. Woonzorgcentra ondervinden dan weer problemen met testkits.

Vorige week vrijdag kwam een lot van 3 miljoen FFP2-maskers in Luik. De FFP2-maskers zijn de mondmasker die de beste bescherming bieden, en in de ziekenhuizen gebruikt worden. Het dreigend tekort aan deze FFP2-maskers was de voorbije weken het nijpendst.

‘Op het eerste gezicht waren er meteen problemen mee’, zei De Backer in de Kamer over die levering. ‘De FOD Volksgezondheid had ze besteld op 23 maart. Bij een visuele controle bleek dat ze geen correcte CE-markering hadden. Uit niets kon blijken dat het FFP2-maskers waren.’

'Zware setback'

De leverancier uit China probeerde vervolgens nog aan te tonen dat het wél om FFP2-maskers ging. ‘Maar ook op 3-4-5 april kwamen geen sluitende keuringsattesten’, ging De Backer verder. ‘Ze zijn kwalitatief onaanvaardbaar, en bieden niet voldoende bescherming. Op 8 april is dat met een pv vastgesteld. Dit is een zware setback.’

‘De maskers voldeden niet aan de standaard, bleek na dubbele controle’, gaf De Backer nog mee. ‘We blijven verder zoeken op de internationale markten. Voor de komende maand hebben we vijftien miljoen chirurgische maskers en drie miljoen FFP2-maskers nodig.’

Ook problemen met handleiding testkits

Intussen is ook bekendgeraakt dat verschillende woonzorgcentra problemen ondervinden met de testkits die zijn opgestuurd om het nieuwe coronavirus op te sporen bij bewoners en personeel. Dat is bevestigd aan De Standaard. De testkits bevatten namelijk handleidingen die niet overeenkomen met de wissers die in het pakket zitten om de tests af te nemen. Zo werden testen afgenomen met wissers voor de keel met de handleiding voor de neus, wat niet alleen een foutieve manier van testen is, maar ook zeer pijnlijke zaak omdat de wissers voor de keel veel dikker zijn dan die voor de neus. In minstens twee woonzorgcentra is het testen daarom stopgezet.