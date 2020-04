'Hier is het te snel gegaan.' Hoe Limburg kreunt onder de coronacrisis

04/04/2020

Het verdriet van Limburg: 'We nemen afscheid van een hele generatie'

Ziekenhuizen lopen vol, overlijdensberichten nemen twee keer zoveel krantenpagina’s in, meer dan honderd mensen zijn gestorven. Dit is niet Noord-Italië, maar Limburg. Hoe komt het dat de dunbevolkte provincie zo hard getroffen is? ‘Ik schrok toen ik hoorde dat Artsen Zonder Grenzen ons kwam helpen. Dat was toch in arme gebieden in Afrika en Afghanistan?’Kasper Goethals, foto's Fred Debrock