De parochiekerk Sint-Anna ten Drieën (1968-1970) werd gebouwd ter vervanging van een neogotische kerk, die moest wijken voor de zandopspuiting van Linkeroever. De Duitse architect Jos Ritzen tekende voor het ontwerp en baseerde zich daarvoor op de Bruder Klaus Kirche in Birsfelden nabij Basel, ontworpen door de Zwitserse architect Hermann Baur.

Wat de kerk belangrijk maakt als erfgoed, zijn de glas-in-betonramen van de hand van de Franse glazenier-kunstenaar Jacques Loire. De ramen werden gemaakt in zijn bekende Ateliers Loire in Chartres. Daar werden in dezelfde ‘dalles de verre’-techniek eerder trouwens ook ramen gemaakt voor de beschermde Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde.

‘Wie aan het erfgoed van Antwerpen-Linkeroever denkt, denkt aan de voetgangerstunnel, het Sint-Annastrand en de brede lanen met woontorens strak in het gelid. Minder bekend is dat in de blauw betegelde parochiekerk Sint-Anna ten Drieën, een schat te bewonderen is uit Chartres, het hart van de Franse glazenierskunst’, legt minister Diependaele uit. ‘Wie de kerk binnen stapt voelt zich omringd door een abstracte gloed van licht en kleur, om stil van te worden. Jacques Loire tekende hier één van de belangrijkste ensembles naoorlogse glas-in-betonramen in ons land.’