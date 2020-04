Modrikamen vraagt transparantie over geldstromen tussen BNP Paribas Fortis en Parijs

Advocaat Mischaël Modrikamen wil dat BNP Paribas en de Belgische dochter BNP Paribas Fortis duidelijkheid brengen over de geldstromen die van Brussel naar Parijs vloeien.

Modrikamen dreigde er vorige week al mee naar de beslagrechter te trekken om de beletten dat BNP Paribas Fortis een dividend van 1,9 miljard euro ging uitbetalen aan de Franse moederbank BNP Paribas. De bank zag onder politieke en maatschappelijke druk af van dit voornemen.

Modrikamen, die een procedure voert tegen BNP Paribas over de inlijving van BNP Paribas Fortis in 2008/2009, gaat nu nog een stap verder. In een brief gericht aan de top van de bank in Brussel en Parijs vraagt hij klaarheid over andere geldstromen. ‘De dividenden zijn maar een deel van de geldstromen die van BNP Paribas Fortis naar BNP Paribas gaan. Na de overname van Fortis Bank gingen los van het dividend honderden miljoenen naar BNP Paribas’, zegt Modrikamen.

De omvang van die bedragen kan een invloed hebben op zijn claim van 7 miljard tegen BNP Paribas, meent hij. Bovendien wil Modrikamen weten welke reële tegenprestatie er tegenover stond. Hij wil ook weten of de omvang van die bedragen ‘at arms length’ werd bepaald. Met andere woorden of ze op een objectieve manier vastgelegd werden.

Volgens de advocaat, die zich destijds verzette tegen de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas, moeten transacties met verbonden partijen voorgelegd worden aan een ‘Special Board Committee’. Daarin moet omstandig het hoe, waarom en de financiële gevolgen worden toegelicht. Onder meer of zo’n transactie nadelig is voor BNP Paribas Fortis.

Modrikamen verwacht binnen de acht dagen antwoord op die vragen. Hij zegt dat hij, als de bank niet antwoordt, de revisor gaat ondervragen. Volgens sommigen haalt BNP Paribas meer dan 200 miljoen euro per jaar uit BNP Paribas Fortis in ruil voor ‘diensten’.

BNP Paribas Fortis zei eerder vandaag geen commentaar te hebben op de kwestie.