WZC in Geel verliest 23 bewoners op twee weken tijd, zeker vijf door corona

Sinds 27 maart overleden 23 van de 149 bewoners van het woonzorgcentrum Laarsveld in Geel. Het is onduidelijk bij precies hoeveel mensen het nieuwe coronavirus de doodsoorzaak is omdat niet alle personen zijn getest. Vijf van de overledenen waren besmet met sars-CoV-2.

Gisteren en vanochtend doken verschillende berichten op waaruit viel af te leiden dat het woonzorgcentrum Laarsveld in Geel zwaar getroffen was door de coronapandemie. Volgens die berichten zouden ‘26 van de 130 bewoners zijn overleden aan covid19’. Volgens rusthuisgroep Armonea, dat Laarsveld beheert, kloppen die cijfers niet.

‘In het woonzorgcentrum verblijven ongeveer 150 bewoners’, zegt Jannes Verheyen van Armonea. ‘Sinds 27 maart zijn er 23 personen overleden. Van vijf personen zijn we zeker dat dit kwam door corona. Bij één persoon was dat zeker niet het geval. Voor de rest is het onduidelijk of ook zij waren besmet. Laarsveld is niet geselecteerd als één van de wzc’s waar er een volledige test op corona is.’