Maartse buien en aprilse grillen? Geen sprake daarvan dit jaar. Het is warm, de zon schijnt en er valt geen druppel regen. Dat is slecht nieuws voor de grondwaterstanden: die staan in de helft van Vlaanderen laag tot zeer laag, net als de drie voorbije zomers. ‘We moeten ingrijpen’, zegt waterkundige Patrick Willems (KU Leuven).

De zon scheen, er viel geen regen en de Vlaming was gelukkig. Zo vallen de drie voorbije zomers samen te vatten. We zouden bijna vergeten dat de lange droogte ertoe leidde dat we met z’n allen moesten ...