Veiligheidsraad beslist pas volgende week (maar verlenging staat nu al zo goed als vast)

De Nationale Veiligheidsraad komt deze week niet meer bijeen. Dat zegt de woordvoerster van premier Sophie Wilmès (MR). Dat betekent dat er pas volgende week wordt beslist of de maatregelen worden verlengd. Maar dat die verlengd worden, staat nu al zo goed als vast.

De Veiligheidsraad besliste op 27 maart om de maatregelen te verlengen tot 19 april (zie video hieronder), met een optie om dat nog verder te verlengen tot 3 mei. Maar ook toen al werd gezegd dat die verlenging meer dan waarschijnlijk was. ‘Een maand is niet behapbaar, dat zou het moreel niet goed doen’, klonk het toen in de omgeving van de Veiligheidsraad.

Het officiële antwoord was toen dat zoiets afhangt van het aantal besmettingen en de bijbehorende adviezen van wetenschappers. In de dagelijkse persconferentie over de besmettingen zei viroloog Steven Van Gucht donderdagochtend dat de belasting op intensieve zorg hoog blijft.

Het uitblijven van de beslissing stelt de scholen voor een moeilijke opdracht, want zij zijn er nog altijd niet officieel zeker van dat ze na de paasvakantie dicht blijven. De Vlaamse scholen hebben wel al een scenario klaar voor pre-teaching.