In de zoektocht naar manieren om het nieuwe coronavirus op gebruikte kledij en maskers te doden, duiken berichten op die beweren dat het werkt om die in de diepvriezer te plaatsen. ‘Maar dat is geen goede strategie’, zegt viroloog Steven Van Gucht.

‘De voorbije dagen hoorden we geruchten via sociale media of via persoonlijke mails waarin wordt gezegd dat maskers en andere items in de vriezer worden gestoken vanuit het idee dat dit het virus zal doden’, vertelde Sciensano-viroloog Steven Van Gucht deze voormiddag tijdens de dagelijkse persconferentie over de coronacijfers. ‘Dit is geen goede strategie’, benadrukte hij. ‘Het virus bewaart net goed bij koude temperaturen en heel lang bij vriestemperaturen.’

Wat werkt dan wel om het virus weg te krijgen? ‘Afwassen van borden en glazen in de vaatwasser’, zegt Van Gucht. ‘Of afwassen in water met Dreft. Kleren wassen in de machine werkt ook, zeker als dat op zestig graden gebeurt. Maar koude en vriestemperaturen doden het virus niet.’

Het advies om items te wassen met detergent, stemt overeen met de raad die al weken klinkt op het vlak van hygiëne: de handen wassen met zeep, doodt het virus. Mondmaskers hebben een beperkte gebruiksduur en moeten daarna worden weggegooid, daarom wordt ook al weken gezocht naar grote ladingen goede maskers.