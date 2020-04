Donald Trump gaat een mogelijke amnestie voor Joe Exotic, een veroordeelde zoo-eigenaar die wereldberoemd is geworden dankzij de Netflix-serie ‘Tiger king’, bekijken. Dat heeft de president woensdag gezegd na een persconferentie.

Hoewel de persconferentie over de coronacrisis in de Verenigde Staten ging, vroeg New York Post-reporter Steven Nelson na afloop toch aan de president of hij amnestie voor Joe Exotic zou overwegen. Joe Exotic, ofwel Joseph Maldonado Passage, is een zoo-eigenaar die tot 22 jaar cel veroordeeld werd omdat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om een dierenverzorgster om het leven te brengen. Het verhaal van de zeer extraverte man gaat momenteel de wereld rond dankzij de immens populaire Netflix-serie ‘Tiger king’.

Bekijk de trailer van Tiger king hieronder.