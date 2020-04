William en Kate huren ‘geheim wapen’ van Harry en Meghan in

Om hun sociale media een boost te geven, hebben de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton social media-wonderkind David Watkins (27) aangenomen. Pittig detail: Watkins werd nog maar enkele weken geleden ontslagen door Williams broer Harry en zijn vrouw Meghan Markle.

Het was het magazine People dat de aanstelling van David Watkins door de hertog en hertogin van Cambridge naar buiten bracht. De expert sociale media bevestigde ondertussen op zijn Linkedin-profiel dat hij sinds vorige week aan de slag is voor het koppel.

Watkins zou de socialemediakanalen van Kensington Royal, de naam die William en Kate op onder andere Twitter en Instagram gebruiken, een nieuw elan moeten geven. Daarvoor heeft Watkins mooie adelbrieven, want hij wordt gezien als het brein achter Sussex Royal, de ongelofelijk populaire Instagramaccount van Williams broer Harry en zijn vrouw Meghan Markle.

De Instagramaccounts van Kensington Royal (11,5 miljoen volgers) en Sussex Royal (11,3 miljoen volgers) zijn ongeveer even populair, maar de account van William en Kate bestaat al veel langer. De Sussex Royal-account bestaat nog maar sinds april vorig jaar, en brak zelfs het Guinnes Book-wereldrecord door in minder dan zes uur meer dan een miljoen volgers te verzamelen.

Stijve Kate en William

De Instagramaccount van de hertog en hertogin van Sussex bouwde snel een trouw publiek op door foto’s te delen uit het privéleven van het koppel en video’s te plaatsen van hun bezigheden. Het werd ook het kanaal om belangrijk nieuws te delen met de wereld, zoals het geslacht van hun eerste kind Archie. Watkins zou achter de schermen heel nauw samengewerkt hebben met Meghan om de inhoud en vormgeving te bepalen van de account, en werd soms zelfs ‘het geheime wapen’ genoemd van het team achter het koppel.

Vorige week lieten Harry en Meghan weten dat ze hun immens populair Instagramaccount voorlopig afsluiten, nadat ze eerder beslisten afstand te doen van hun koninklijke titels. Eerder waren de contracten van het vijftienkoppig team achter het koppel al stopgezet.

Lang heeft Watkins dus niet naar werk moeten zoeken. Hij zou ook de account van William en Kate wat moeten opsmukken en het koppel moeten afhelpen van hun ietwat stijve imago. Toeval of niet: woensdagavond postte Kensington Royal op Instagram een video van een videogesprek waarin het koppel enkele schoolkinderen - mét konijnenoortjes - een zalig Pasen wenst.

Hockey-international

David Watkins studeerde pas in 2014 af aan de universiteit in Dublin. De Ier verdiende zijn sporen bij het bekende Britse kledingmerk Burberry. Daar klom hij op tot wereldwijd verantwoordelijke voor sociale media en was hij onder andere verantwoordelijk voor een belangrijke samenwerking met Apple Music.

Watkins houdt zich verder ook bezig met fotografie en is een fervent sporter. Zo loopt de jongeman geregeld marathons en werkte hij zelfs een Ironman-triathlonwedstrijd af. In zijn jeugd schopte Watkins het tot het Ierse nationale hockeyteam.