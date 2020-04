'Daling van aantal gehospitaliseerden zet zich voort'

Er liggen 1.285 nieuwe patiënten op intensieve zorg, waarvan 992 worden beademd. Er zijn opnieuw 283 doden te betreuren, meldt het Nationaal Crisiscentrum. Het aantal gehospitaliseerde patiënten daalt, maar blijft hoog.

Er zijn in de laatste 24 uur zijn opnieuw 459 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een covid-19-besmetting. Er mochten 483 patiënten het ziekenhuis verlaten, in totaal liggen nu 5.590 mensen in het ziekenhuis na een besmetting. Dat is opnieuw een daling van 89 patiënten.

Er liggen 1.285 nieuwe patiënten op intensieve zorg, waarvan 992 worden beademd. Er zijn opnieuw 283 doden te betreuren, 135 in Vlaanderen, 109 in Wallonië, en 39 in Brussel. Daarvan zijn 116 doden vastgesteld in de ziekenhuizen. In totaal zijn er 2.523 doden als gevolg van het nieuwe coronavirus in ons land. 'Op dit ogenblik wordt de capaciteit van de bedden op intensieve zorg voor 59 procent ingenomen. Er zijn in ons land iets meer dan 1.000 bedden beschikbaar. 'Het klopt dat in bepaalde regio's bepaalde ziekenhuizen veel zwaarder belast zijn. Die zitten bijna aan hun maximumcapaciteit. Dat is niet nieuw', zegt Van Gucht.

Er werden 4.300 labotesten gedaan in de afgelopen 24 uur, waarvan 1.580 positief waren. 1.049 kwamen uit Vlaanderen, 375 uit Wallonië. 'We groeien langzaam naar 10.000 testen per dag toe', zegt Van Gucht. 'De labocapaciteit is er maar het is natuurlijk ook belangrijk dat men in het veld kan volgen met de staalafnames, dat er voldoende afnamemateriaal beschikbaar is.



'Ondanks de daling van de cijfers, is de belasting op intensieve zorg nog steeds hoog, en dat zal de komende dagen nog blijven', zegt viroloog Steven Van Gucht. Hij raadt mensen ook aan om mondmaskers of ander beschermingsmateriaal niet in de diepvriezer te leggen. 'Mensen stoppen maskers of andere items in de vriezers met het idee dat dit het virus zal doden', zegt hij. 'Wij willen benadrukken dat dit geen goede strategie is. Het virus bewaart zeer goed bij koude temperaturen en kan heel lang bewaren bij vriestemperaturen. Het afwassen van borden in een vaatwasmachine of het wassen van kleren op hoge temperatuur is wel effectief, maar koude en vriestemperaturen niet.'

'Maatregelen niet verzwakken'

De maatregelen werden volgens Van Gucht bijgesteld, maar niet verzwakt. 'Het is niet het moment om maatregelen te verzwakken, dat zou veel te vroeg zijn', vindt hij. 'We zien dat de epidimie aan het verzwakken is, we hebben de piek gezien en de komende dagen en weken komen we wellicht in een neerwaartse daling terecht.' Hij vindt het relevant om te beginnen nadenken over een versoepeling van de maatregelen in de toekomst. 'Als we te vroeg loslaten riskeren we een opflakkering die mogelijk nog erger is dan de huidige epidemie.'

Van Gucht is voorstander van Europese coördinatie. 'De situatie in België zal zeker beïnvloed worden door die in onze buurlanden. 'De epidemie heeft verschillende landen in verschillende mate getroffen, er zijn bepaalde landen die minder getroffen werden en die kunnen denken aan het sneller versoepelen van maatregelen.



Campagne

De verschillende overheden van ons land lanceren vandaag een nieuwe campagne met als thema 'volhouden'. 'De boodschap is eenvoudig, blijf volhouden, blijf solidair en laat de motivatie niet verslappen', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. 'Als we straks willen genieten van de zomer, moeten we nu volhouden.'

Volgens Stevens hebben de maatregelen tegen het virus ook een invloed op het professionele leven in ons land. 'Het feit dat nog veel mensen kunnen werken, is enkel mogelijk omdat iedereen creatief omgaat met de maatregelen, zoals vergaderingen via videoconferenties.'

'We danken iedereen die zich nu engageert, in het bijzonder de mensen in de zorg', zegt Stevens. 'Blijf hen steunen, want ze zorgen voor onze gezondheid. De situatie blijft zwaar, er kan niet genoeg geapplaudisseerd worden of witte doeken aan de huizen hangen om het zorgpersoneel te danken voor hun inzet tijdens deze periode.'