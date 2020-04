Experts doen oproep: ‘Mooi weer of niet: willen we de zomer redden, dan moeten we nu binnenblijven’

We moeten de verleiding weerstaan, zo zeggen experts. Mooi lenteweer of niet. ‘Als we de zomer willen redden, dan moeten we nu binnenblijven’, aldus Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Geert Meyfroidt en Erika Vlieghe woensdagavond in VTM Nieuws.

De coronamaatregelen in ons land werpen wel degelijk hun vruchten af, aldus de vier experts. ‘Maar het is te vroeg om victorie te kraaien. Als we onze inspanningen nu staken, dan riskeren we op een nieuwe piek af te stevenen. En dat betekent niet alleen dat de ziekenhuizen overbelast kunnen geraken, maar ook dat de zomer eraan hangt.’

‘Als we nog van de zomer willen genieten, dan moeten we nu heel erg ons best doen’, aldus Marc Van Ranst. ‘Maar onthoud dit: het komt wel goed.’





‘We proberen zo snel mogelijk strategieën te bedenken die ons allemaal veilig uit ons kot halen’, zegt Erika Vlieghe, ‘Maar in afwachting daarvan, blijf alsjeblief in en rond uw kot, en niet in de straten, bossen en parken. We zien veel te veel volk bij elkaar op straat, en dat is gevaarlijk voor overdracht van covid.’

De oproep kwam van virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht, Geert Meyfroidt, de voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde, en Erika Vlieghe, diensthoofd Infectieziekten aan het UZ Antwerpen en voorzitter van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES).

De druk op de zorg blijft door het coronavirus erg hoog. Dat is ook in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen het geval. We laten hen in de video hieronder aan het woord.