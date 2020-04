Schietpartij in pizzeria schrikt hele buurt op

In pizzeria Pizza Pazza aan de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever vond woensdag in de late namiddag een dodelijke schietpartij plaats. Een veertiger kwam daarbij om het leven. Alles wijst in de richting van een afrekening.

De buurt rond de Sint-Amandsstraat in hartje Strombeek-Bever werd woensdag iets na vijf uur opgeschrikt door een schietpartij. Die vond plaats in de pizzeria Pizza Pazza. Getuigen vertellen hoe ze een hoop geschreeuw hoorden, gevolgd door een luide knal. De 42-jarige zaakvoerder van de pizzeria werd er tijdens een schietpartij omgebracht. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. ‘Ter plaatse werd de zaakvoerder zwaargewond aangetroffen waarbij hij minstens één schotwonde had opgelopen’, zegt Gilles Blondeau van het parket.

De politie was massaal aanwezig. Ook een MUG-team kwam nog ter plaatse en probeerde het slachtoffer tevergeefs nog te reanimeren. De man overleed echter ter plaatse. Het parket kwam ter plaatse en ook een wetsdokter, een wapendeskundige en het labo stapten af naar de pizzeria. Of er al verdachten werden opgepakt, is nog niet duidelijk. De politie hield wel al een buurtonderzoek en gaat camerabeelden opvragen van bewakingscamera’s in de omgeving.

De uitbaters, van Albanese origine, waren goed gekend in de buurt als zeer vriendelijke mensen. Toch zouden voorlopig de eerste elementen wijzen in de richting van een mogelijke afrekening.