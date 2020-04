De zon blijft niet in haar kot

Donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met slechts enkele lokale wolkenvelden. In de namiddag vormen er zich in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen wel stapelwolken, maar het blijft er wellicht droog. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in de Ardennen en tussen 21 en 24 graden elders. Aan zee wordt het niet warmer dan 17 graden. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond zijn er nog wat wolkenvelden mogelijk in het zuiden van het land met eventueel een lokaal buitje. Volgende nacht wordt het helder tot licht bewolkt met lokaal vorming van nevel. De minima liggen tussen 6 en 10 graden.

Vrijdag blijft het weer droog, zonnig en warm met in de namiddag vorming van stapelwolken in Hoog­ België. De wind waait zwak tot soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee steekt er na de middag een matige zeebries op uit noord-noordoost. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 21 à 22 graden in het centrum van het land.

Zaterdag is het eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland stapelwolken die hier en daar een bui kunnen veroorzaken. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. De maxima liggen in de meeste streken tussen 20 en 23 graden. De wind is overwegend zwak en veranderlijk. Aan de kust ontwikkelt er zich na de middag een zeebries uit noord tot noordwest.

Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met in de loop van de dag buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 16 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. De wind wordt overwegend matig uit zuidwestelijke richtingen. Aan de kust steekt er een westelijke tot noordwestelijke zeebries op.

Maandag komen we geleidelijk onder invloed van een hogedrukgebied dat zich vanaf de Atlantische Oceaan uitbreidt naar de Britse Eilanden en de Noordzee. De dag begint zwaarbewolkt met regen of buien. In de loop van de dag wordt het vanaf het noorden droog met meer en bredere opklaringen. Met een stevige noordelijke wind, matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan zee, wordt het gevoelig frisser. De maxima liggen tussen 9 graden aan zee en 12 graden in het centrum. In Belgisch Lotharingen wordt mogelijk nog 15 graden genoteerd.

Dinsdag verloopt, na een vrij koude ochtend, droog en zonnig met maxima van 7 graden in Hoog­ België tot 12 à 13 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordoost.

Ook woensdag lijkt het droog en zonnig te worden. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden of mogelijk meer. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost.