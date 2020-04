‘Candle in the wind’ grootste hit van 25 jaar Ultratop

Om zijn 25ste verjaardag te vieren stelde Ultratop een lijstje op. De supertop 1.000 van de afgelopen 25 jaar aan Vlaamse hitparades noemt ‘Candle in the wind’ van Elton John als grootste hit.

Straf voor een song van 47 jaar geleden, maar het gaat om de single die in 1997 opnieuw uitgebracht werd na het overlijden van de Britse prinses Diana. Die bereikte toen acht keer platina in België, goed voor meer dan 300.000 verkochte stuks.

Plaats twee is ook voor een song die vasthangt aan een evenement uit het collectief geheugen: ‘Geef een teken’ van Artiesten voor Tsunami 12-12, de hoogste Belgische notering. Wordt dat een voorbode voor een corona­song binnen 25 jaar? ‘The ketchup song’ van Las Ketchup vervolledigt het podium. Uit het afgelopen decennium haalt enkel Ed Sheerans ‘Perfect’ de top 5.

Koningin van de top 1.000 is Rihanna: zij prijkt erin met zestien noteringen. ‘Don’t stop the music’ is de hoogst gerangschikte op plaats 16. Voor Belgische artiesten is er een ex aequo: K3 en Milk Inc. scoorden elk twaalf noteringen. Al staat ‘Mamasé’, de hoogste van K3, op plaats 71 wel een stuk hoger dan ‘Walk on water’ van Milk Inc. (plaats 247). Ook bij de albums is K3 kampioen: zij haalden dertien keer nummer 1 in 25 jaar. Clouseau komt met twaalf nummer 1-albums net tekort.

De cijfers uit verschillende decennia vergelijken was niet evident. ‘Candle in the wind’ moest het in 1997 nog vooral van fysieke singleverkoop hebben, ‘Perfect’ van Ed Sheeran deed het in 2017 met een combinatie van downloads, streams en airplay. Ultratop bedacht een formule die aan beide periodes eenzelfde gewicht toekende. ‘De samenstelling van de charts is flink veranderd in de loop der jaren’, zegt Sam Jaspers van Ultratop. ‘Singles lagen vroeger een beperkte tijd in de winkel, terwijl mensen nummers nu ontdekken gespreid over een langere periode. Maar in alle periodes waren er grote hits: die wilden we in kaart brengen.’