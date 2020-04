Lichaam van achtjarige Kennedy-telg ook geborgen

Na een dagenlange zoektocht werd dinsdag het lichaam van de kleindochter van de Amerikaanse senator Robert F. Kennedy geborgen, nu is ook haar achtjarig zoontje gevonden.

Ongeveer een week na het kano-ongeval in de Amerikaanse staat Maryland, is het lichaam van Gideon McKean ook gevonden. Het lijk van de jongen lag in het water, op enkele honderden meters van waar zijn moeder Maeve Kennedy Townsend McKean dood werd aangetroffen. Dat bevestigde de politie.

De McKeans, die deel uitmaken van de legendarische Kennedy-familie, waren wegens de uitbraak van het coronavirus vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington naar hun familiehuis aan de Chesapeake Bay afgereisd. De kinderen hebben er immers meer plaats om te spelen. Moeder en zoon kropen donderdag in een kano, om een bal uit het water te halen, maar ze keerden nooit meer terug. Dit weekend was er al geen hoop meer dat ze nog zouden leven.

Het gaat om de zoveelste tragische gebeurtenis voor de Kennedy-clan. Grootvader Robert ‘Bobby’ Kennedy (1925-1968) werd bij een verkiezingsmeeting neergeschoten, vijf jaar na zijn broer John. In juli 1999 stierven diens zoon John F. Kennedy Junior, zijn echtgenote Carolyn Bessette-Kennedy en haar zus Lauren Bessette bij een vliegtuigongeval. Ook een handvol andere familieleden konden ‘de vloek’ niet ontlopen.